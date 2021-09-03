Зарулил не туда: пензенец лишился свободы за пьяную езду

03.09.2021 | 11:10

Житель Пензы, уже судимый за пьяную езду, вновь предстал перед служителями Фемиды за аналогичное преступление.

Ночью 13 мая сотрудники ДПС остановили у дома № 73а на проспекте Победы автомобиль ВАЗ-2111. За рулем находился 34-летний мужчина, который не являлся владельцем машины. Полицейские с помощью алкотестера зафиксировали алкогольное опьянение водителя.

Пензенец признался, что взял автомобиль у своего друга, чтобы поехать к себе домой, выпив перед этим спиртное.

В апреле 2021 года мужчина, лишенный водительских прав, привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Это не первый случай, когда любители прокатиться с ветерком в нетрезвом состоянии оказываются в местах лишения свободы. В мае 2020 года 26-летний пензенец, которого не раз задерживали пьяным за рулем, был приговорен к 4 месяцам колонии общего режима и на 2,5 года лишен водительских прав. В январе того же года еще один хронически нетрезвый водитель отправилсяв колонию строгого режима на год.