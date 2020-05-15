Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|15:11
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Криминал

Пьяный пензенец докатился на «Приоре» до колонии

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Прямо в зале суда был взят под стражу 26-летний житель Пензы. Мужчину неоднократно задерживали за рулем нетрезвым. В 2016 году он был судим за такое же преступление, однако продолжал сочетать алкоголь с любовью к скорости за рулем «Приоры».

В ночь на Рождество, 7 января, пензенец вновь сел за руль своей машины пьяным. На улице Урицкого сотрудники ДПС остановили машину и отстранили водителя от управления.

Свою вину злоумышленник признал полностью. По приговору суда он 4 месяца проведет в колонии общего режима и на 2,5 года лишится водительских прав.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Любители пьяной езды нередко оказываются за колючей проволокой, когда из-за рецидива преступления после административной ответственности наступает уголовная. Так, в январе 2020 года еще один хронически нетрезвый водитель отправился на целый год в колонию строгого режима.

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Гость||

спасли чьи то жизни.

Гость||

Почему машину не изъяли в пользу государства как средство совершения уголовного преступления?

Имя: Гость
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