Пьяный пензенец докатился на «Приоре» до колонии

15.05.2020 | 13:26

Прямо в зале суда был взят под стражу 26-летний житель Пензы. Мужчину неоднократно задерживали за рулем нетрезвым. В 2016 году он был судим за такое же преступление, однако продолжал сочетать алкоголь с любовью к скорости за рулем «Приоры».

В ночь на Рождество, 7 января, пензенец вновь сел за руль своей машины пьяным. На улице Урицкого сотрудники ДПС остановили машину и отстранили водителя от управления.

Свою вину злоумышленник признал полностью. По приговору суда он 4 месяца проведет в колонии общего режима и на 2,5 года лишится водительских прав.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Любители пьяной езды нередко оказываются за колючей проволокой, когда из-за рецидива преступления после административной ответственности наступает уголовная. Так, в январе 2020 года еще один хронически нетрезвый водитель отправился на целый год в колонию строгого режима.