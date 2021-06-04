Криминал

Угнанный на Тамбовщине «Кировец» нашли в Пензенской области

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Трактор К-701, известный под именем «Кировец», пропал в Уметском районе Тамбовской области. О его пропаже 30 мая сообщила в полицию владелица - жительница райцентра.

Женщина рассказала, что использовала мощную технику для вспашки земли, где она выращивала различные сельскохозяйственные культуры.

29 мая нанятый водитель оставил «Кировец» на ночь на фермерском участке, а на следующий день трактора на месте не оказалось.

Полиция обнаружила трактор 2 июня в лесополосе рядом с селом Кашировка Тамалинского района Пензенской области. Стражи порядка расследуют обстоятельства угона.

«Возбуждено уголовное дело. Наказанием виновному санкция статьи уголовного кодекса определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полиция рекомендует автовладельцам осмотрительнее относиться к охране собственных транспортных средств для предотвращения подобных инцидентов.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Раскулачивание в действии!

Гость||

Руль с права, он японский?

Гость||

Руль с права, он японский?

Он ТРАКТОР!

Гость||

Штраф.... Интересная мера наказания за угон т/с.

Имя: Гость
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