Угнанный на Тамбовщине «Кировец» нашли в Пензенской области

04.06.2021 | 12:26

Трактор К-701, известный под именем «Кировец», пропал в Уметском районе Тамбовской области. О его пропаже 30 мая сообщила в полицию владелица - жительница райцентра.

Женщина рассказала, что использовала мощную технику для вспашки земли, где она выращивала различные сельскохозяйственные культуры.

29 мая нанятый водитель оставил «Кировец» на ночь на фермерском участке, а на следующий день трактора на месте не оказалось.

Полиция обнаружила трактор 2 июня в лесополосе рядом с селом Кашировка Тамалинского района Пензенской области. Стражи порядка расследуют обстоятельства угона.

«Возбуждено уголовное дело. Наказанием виновному санкция статьи уголовного кодекса определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полиция рекомендует автовладельцам осмотрительнее относиться к охране собственных транспортных средств для предотвращения подобных инцидентов.