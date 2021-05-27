Молодому пензенцу пообещали интим-свидание и жестоко обманули

27.05.2021 | 17:39

22-летний житель Пензы, решивший воспользоваться услугами профессиональной жрицы любви, вместо удовольствия получил горькое разочарование.

Молодой человек нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил. Ему ответил незнакомец и сказал, что предварительно нужно перевести на банковскую карту 6 000 рублей.

Парень оформил транзакцию, и связь с «сутенером» тут же оборвалась. Сожалея о потерянных деньгах, пензенец обратился в полицию. Как выяснилось, он знал о подобных способах обмана, однако не подумал, что может стать жертвой афериста.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к мошенничеству, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона предвкушают интим, а получают финансовые проблемы. Так, 26-летняя многодетная мать из Самарской области выманила у пензенца более 100 000 рублей под разными предлогами, начиная от предоплаты ее услуг и заканчивая предложением привести подругу.

Иногда пензенцы выступают в роли преступников, а не потерпевших. Один из аферистов научился подделывать женский голос и выдавал себя за девушку по вызову. Житель Оренбургской области отдал ему почти 100 000.