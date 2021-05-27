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Криминал

Молодому пензенцу пообещали интим-свидание и жестоко обманули

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22-летний житель Пензы, решивший воспользоваться услугами профессиональной жрицы любви, вместо удовольствия получил горькое разочарование.

Молодой человек нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил. Ему ответил незнакомец и сказал, что предварительно нужно перевести на банковскую карту 6 000 рублей.

Парень оформил транзакцию, и связь с «сутенером» тут же оборвалась. Сожалея о потерянных деньгах, пензенец обратился в полицию. Как выяснилось, он знал о подобных способах обмана, однако не подумал, что может стать жертвой афериста.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к мошенничеству, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона предвкушают интим, а получают финансовые проблемы. Так, 26-летняя многодетная мать из Самарской области выманила у пензенца более 100 000 рублей под разными предлогами, начиная от предоплаты ее услуг и заканчивая предложением привести подругу.

Иногда пензенцы выступают в роли преступников, а не потерпевших. Один из аферистов научился подделывать женский голос и выдавал себя за девушку по вызову. Житель Оренбургской области отдал ему почти 100 000.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Когда серое вещество в головке......

Гость||

Какие ещё банковские карты, сначала товар, в смысле жрицу на отработку, да и 6тыс. дорого, она что супер-модель?

Гость||

Зачем в полицию пошёл? Смотрели там на тебя, на лоха помойного и улыбались. Лохов самих надо бить палкой по глупой башке может поумнеете, хотя вряд ли

Гость||

Дзюба показывал как надо.Но нет,буртасам деньги жгут ляжку,надо их взлохматить.

Гость||

Молодому пензенцу пообещали интим-свидание и жестоко обманули

что творится ой е ей

Гость||

Жениться ему надо, там все бесплатно.

Гость||

Давно бы перешёл на самообслуживание!

Гость||

Пообещали в рекламе на ПензИнформе.

Гость||

19:59

Ну это на кого нарвется, красивая и умная за него не пойдёт, а 150 кг. сортовой свинины, от такой сам сбежит но позже, когда она его на алименты посадит.

Гость||

Гость писал(a):

Жениться ему надо, там все бесплатно
Кто за такого додика пойдёт? Нормальные мужики в 22 года по таким не бегают. Простых девчонок море кругом, готовых встречаться и за бесплатно давать, прояви ты только чуть больше внимания, ухаживания, заботы, ласки. А этот дурак набитый... Лох - это судьба. У таких даже с проституткой не клеится)))

Гость||

За бесплатно давать готовы те, кто хочет на алименты посадить. Таких тоже надо остерегаться. Хитровыдуманные без штанов оставят.

Гость||

Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10девчонок по Росстату 9 ребят. Даже 8, этот вот платно предпочитает.

Гость||

Устарела эта песня, сейчас бабы на всех работах, иди зарабатывай, живи, как нравится. А вот мальчонкам да, тем надо суетиться, чтоб какая дура нашлась, чтоб варила и лежала за бесплатно.

Гость||

Статистика твоя устарела, мужчин больше.

Гость||

Гость писал(a):

За бесплатно давать готовы те, кто хочет на алименты посадить
Можно подумать у нас мужики тут все богатые))) Может и получится какого-то оленя посадить на алименты, да еще и на чужого ребёнка))) Полно таких историй по стране в ток-шоу показывают!))) В чём проблема, занимайся активно сексом, хоть с разными бабами, но только безопасным сексом))) И будет тебе счастье! Это так и в семье, если не предохраняться, семеро по лавкам будет, а то и больше. Да и не любая баба каждый раз аборт делать захочет при таком раскладе. Думать надо всем. А насчет алиментов, при наших официальных зарплатах у мужиков таким мамашам выгоднее быть матерями-одиночками и получать пособия, чем ждать годами выплаты алиментов и долгов по ним... Которые фиг знает когда выплатят, а ребенок кушать хочет каждый день.

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Имя: Гость
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