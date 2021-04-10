Мать троих детей притворилась путаной и обманула пензенца

10.04.2021 | 14:55

Жительница Самарской области выманила у пензенца более 100 000 рублей, пообещав ему услуги профессиональной жрицы любви.

Все началось с того, что 26-летняя мать троих детей из села Кротовка Самарской области наткнулась в интернете на видеоролик о способах мошеннического заработка. Приняв информацию к сведению, женщина поехала на рынок и купила сим-карты с привязанными к ним банковскими счетами. А затем зарегистрировалась на сайте интим-услуг и указала, что находится в Пензе.

Через несколько дней ей позвонил потенциальный клиент, который попросил о встрече. Лжепутана попросила перечислить ей 3 000 рублей как предоплату. Получив деньги, она не остановилась - сказала, что деньги не поступили, и потребовала уже 6 000.

«Проделав тот же трюк несколько раз, девушка уговорила пензенца перевести за страховку 20 000 рублей. Просьбу она мотивировала тем, что на ней будут украшения. Мужчина согласился. Далее женщина позвонила ему снова и объяснила, что может взять с собой подругу, однако за это тоже придется доплатить», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Так продолжалось до тех пор, пока у потенциального клиента не закончились деньги. После этого женщина сразу же отключила телефон и на связь больше не выходила. В общей сложности пензенец лишился 103 000 рублей.

Мужчина обратился в полицию, и оперативники вычислили злоумышленницу. Та рассказала, что они с сожителем оба нигде не работают, у них не хватает денег на содержание детей и она решила ступить на путь преступления.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина полностью возместила ущерб, с нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.