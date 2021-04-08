Пензенец соблазнил женским голосом любителя «клубнички» из Оренбурга

08.04.2021 | 17:37

Почти сотни тысяч рублей лишился житель Оренбурга, ставший жертвой пензенского мошенника. Он решил провести время с девушкой, оказывающей интим-услуги, и позвонил по телефону, указанному в интернет-объявлении.

«Трубку взяла девушка. Мужчина обсудил с ней сумму и время встречи. По требованию незнакомки оренбуржец внес предоплату, затем девушка ему несколько раз перезванивала и утверждала, что произошел технический сбой и перевод не поступил», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Любитель «клубнички» раз за разом делал переводы, пока с его счета не исчезли 97 000 рублей. Когда же он потребовал вернуть деньги, разговор прекратился. Лишь тогда он догадался, что средства отправились не по адресу, и обратился в полицию.

Оренбургские стражи порядка вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Пензенской области. Он признался, что подал на сайт объявление об интим-услугах от имени девушки. Когда позвонил клиент, он, ловко имитируя женский голос, убедил того перевести деньги на карту.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Пензенский аферист может лишиться свободы на срок до 5 лет. Пока же с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Это не первый случай, когда пензенцы выманивают деньги у любителей развлечься из других регионов. Так, осенью 2019 года стала известна другая история, когда обманутый мошенником пензенец стал выдавать себя в соцсетях за жрицу любви. Он рассказал правоохранителям, что однажды сам попался на уловку афериста, действовавшего таким образом, а затем взял схему на вооружение.

В 2020 году 42-летний пензяк действовал проще: он представился 50-летнему жителю Чебоксар сутенером и пообещал прислать ему девушку легкого поведения. Тот перечислил более 17 000 рублей, но интим в тот вечер у него не задался.