Насмерть сбивший велосипедиста зареченец взят под домашний арест

12.05.2021 | 09:38

В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту гибели 18-летнего велосипедиста.

Трагедия произошла 1 мая в Заречном. На улице Зеленой водитель автомобиля сбил 18-летнего велосипедиста. Травмы юноши оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Фото с места смертельного ДТП появились в паблике закрытого города в соцсети Instagram. Очевидцы писали, что водитель иномарки был нетрезв, уехал с места аварии и отправился в бар «Эдем».

Как сообщает портал «Заречье сегодня», далеко 29-летний мужчина не ушел: той же ночью его задержала полиция. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Ему предъявлено обвинение.

«В настоящее время продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе медицинской и технической. После их завершения дело будет передано в суд. До конца следствия подозреваемый будет находиться под домашним арестом», - цитирует портал начальника следственного отдела МО МВД по ЗАТО Заречный Александра Михайлова.