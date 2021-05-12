Криминал

Насмерть сбивший велосипедиста зареченец взят под домашний арест

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В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту гибели 18-летнего велосипедиста.

Трагедия произошла 1 мая в Заречном. На улице Зеленой водитель автомобиля сбил 18-летнего велосипедиста. Травмы юноши оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Фото с места смертельного ДТП появились в паблике закрытого города в соцсети Instagram. Очевидцы писали, что водитель иномарки был нетрезв, уехал с места аварии и отправился в бар «Эдем».

Как сообщает портал «Заречье сегодня», далеко 29-летний мужчина не ушел: той же ночью его задержала полиция. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Ему предъявлено обвинение.

«В настоящее время продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе медицинской и технической. После их завершения дело будет передано в суд. До конца следствия подозреваемый будет находиться под домашним арестом», - цитирует портал начальника следственного отдела МО МВД по ЗАТО Заречный Александра Михайлова.

Источник — фото www.instagram.com/zar_info58/
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Травмы юноши оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.
penzainform.ru писал(a):
водитель иномарки был нетрезв, уехал с места аварии и отправился в бар «Эдем».
penzainform.ru писал(a):
До конца следствия подозреваемый будет находиться под домашним арестом
Какая жестокость! А как он будет посещать бары и кабаки, подумали? Понимаю когда навальнистов и коммунистов сажают за митинги в тюрягу, но тут то за что?

Гость||

Гость писал(a):

навальнистов и коммунистов
нацистов тоже

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

навальнистов и коммунистов

нацистов тоже

За подготовку геноцида и уничтожения страны.

Гость||

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