Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 мая 2021|13:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

Появились снимки с места смертельной аварии в Заречном

Печать

Жители Заречного обсуждают в соцсети Instagram трагедию, которая случилась в ночь на субботу, 1 мая, у дома № 17 на Зеленой улице.

Около 0:04 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил 18-летнего велосипедиста. Травмы юноши оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Последствия смертельного ДТП попали в объектив камеры. Снимки появились в паблике закрытого города в соцсети Instagram.

Комментировавшие фото зареченцы выразили соболезнования родным и близким погибшего юноши и поделились известными им обстоятельствами трагедии.

«И этому человеку, который просто несся более 120 км/ч и не обращал внимания ни на какие знаки и т. д. Это нечто! А потом под алкоголем и другими веществами уйти в увеселительное заведение… Это просто цинизм», - написала горожанка.

Другие пользователи согласились с ней. По их словам, водитель иномарки был нетрезв и после наезда скрылся с места ДТП, отправившись в бар под названием «Эдем».

Некоторые горожане отметили, что, возможно, велосипедист сам нарушил правила (ехал посередине проезжей части, был в наушниках), и напомнили, что не раз становились свидетелями беспечности тех, кто управляет двухколесным транспортом.

Комментаторы поспорили, находился юноша в момент ДТП в зоне действия пешеходного перехода или нет.

«Какая разница - виноват сам велосипедист или нет, какая разница - сам вылетел под колеса или был на пешеходном. В любом случае, даже если он спровоцировал, то смерти не заслужил же за это в наказание? Это все неважно, важно, что погиб молодой веселый человек, который только начал жить», «Плачет весь город», - высказались зареченцы.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото www.instagram.com/zar_info58/
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте