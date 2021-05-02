Появились снимки с места смертельной аварии в Заречном

02.05.2021 | 12:18

Жители Заречного обсуждают в соцсети Instagram трагедию, которая случилась в ночь на субботу, 1 мая, у дома № 17 на Зеленой улице.

Около 0:04 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил 18-летнего велосипедиста. Травмы юноши оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте.

Последствия смертельного ДТП попали в объектив камеры. Снимки появились в паблике закрытого города в соцсети Instagram.

Комментировавшие фото зареченцы выразили соболезнования родным и близким погибшего юноши и поделились известными им обстоятельствами трагедии.

«И этому человеку, который просто несся более 120 км/ч и не обращал внимания ни на какие знаки и т. д. Это нечто! А потом под алкоголем и другими веществами уйти в увеселительное заведение… Это просто цинизм», - написала горожанка.

Другие пользователи согласились с ней. По их словам, водитель иномарки был нетрезв и после наезда скрылся с места ДТП, отправившись в бар под названием «Эдем».

Некоторые горожане отметили, что, возможно, велосипедист сам нарушил правила (ехал посередине проезжей части, был в наушниках), и напомнили, что не раз становились свидетелями беспечности тех, кто управляет двухколесным транспортом.

Комментаторы поспорили, находился юноша в момент ДТП в зоне действия пешеходного перехода или нет.

«Какая разница - виноват сам велосипедист или нет, какая разница - сам вылетел под колеса или был на пешеходном. В любом случае, даже если он спровоцировал, то смерти не заслужил же за это в наказание? Это все неважно, важно, что погиб молодой веселый человек, который только начал жить», «Плачет весь город», - высказались зареченцы.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.