В Пензе за 3 месяца изъяли 59 кг запрещенных веществ

15.04.2021 | 08:04

Общеуголовная преступность в Пензе в I квартале 2021 года выросла на 10,6%. Об этом сообщил начальник городского УМВД Владимир Лысов, подводя промежуточные итоги работы ведомства на совещании.

Прирост дали в основном кражи с банковских карт и мошенничества с использованием средств мобильной связи. Вместе с тем удалось не допустить увеличения количества таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, хулиганство.

«Наиболее высокие результаты достигнуты в раскрытии преступлений против личности и корыстно-насильственной направленности - раскрыты все зарегистрированные убийства, УПТВЗ, в том числе со смертельным исходом, изнасилования, ДТП со смертельным исходом, присвоение/растрата, вымогательства, разбои», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Раскрываемость краж выросла на 13,3%.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 69 преступлений.

Наркополицейские пресекли 260 фактов нарушения законодательства и изъяли 59 кг сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

По итогам совещания начальник регионального УМВД Павел Гаврилин дал оценку результатам работы и указал на недостатки. Были намечены пути их устранения.

«Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей и гостей города», - подчеркнул Гаврилин.