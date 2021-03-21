Криминал

Итоги дня: что известно о задержании Ивана Белозерцева

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В воскресенье, 21 марта, в Пензенской области по подозрению в совершении должностного преступления был задержан губернатор Иван Белозерцев.

Первая информация об обысках в региональном правительстве и домах членов семьи Белозерцева появилась в местных телеграм-каналах. Позднее представители СКР подтвердили: Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 31 млн руб.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор через посредников получал деньги и ценное имущество от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

По информации Lenta.ru, посредниками при передаче взяток были водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Г. Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По неподтвержденным данным, задержаны также оба сына губернатора и супруга Бориса Шпигеля.

Были опубликованы фото и видео, сделанные во время обысков в доме губернатора на улице Лазо и в региональном правительстве. На кадрах - пачки купюр, дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды. ТАСС сообщило, что всего во время обысков было найдено порядка 500 млн рублей.

По данным ТАСС, Белозерцева доставили в Москву. По сведениям источника в правоохранительных органах, он будет находиться в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Правительство Пензенской области в настоящее время работает в штатном режиме. Претендентом на пост врио губернатора назвали сенатора Олега Мельниченко. Политолог Евгений Минченко связал ситуацию вокруг Белозерцева с переделом фармацевтического рынка.

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Источник — срезка с видео Следственного комитета России
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Гость||

Беспредел может закончится . А то разошлись уже не на шутку .

Гость||

К ногтю! Или под ногтём? Под ноготь как то больно, однако.

Гость||

Как же стыдно за область! Есть хоть кто-то не ворующий? Каждый о своём кармане думает. Просто печаль!

Гость||

Да уж , печально, вот Белочехи бы такого не допустили, правда же?

Гость||

обысков было найдено порядка 500 млн рублей

За таких 78% пензЮков.Эх.....

Гость||

Гость писал(a):

Как же стыдно за область! Есть хоть кто-то не ворующий? Каждый о своём кармане думает. Просто печаль!
Ковлягин не был замечен ни в чем и даже в приватизации гос.собственнности, но он был из старой гвардии.

Гость||

Остальные за Белочехов )))

Гость||

А за памятник Белочехам, Вам не стыдно?

Гость||

Это все происки американских спецслужб...

Гость||

А уж не солдат ли НАТО слева?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

посредниками при передаче взяток были водители представительства Пензенской области при Правительстве РФ
А кажется в этой конторе наш кошмонавтик созидает

Гость||

Про Ваших астронавтов нам ничего не известно.

Гость||

на колышлейскую баньку-бы пожертвовал

Гость||

Вытащить область с пропасти сможет только хозяйственник -Есяков С.Я.

Гость||

Жалко что он при такой зар. плате еще и взятки брал, сколько больных детей и инвалидов в помощи нуждаются, помог бы им, можа и добрым словом вспомнили...

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Имя: Гость
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