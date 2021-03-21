Итоги дня: что известно о задержании Ивана Белозерцева

21.03.2021 | 20:58

В воскресенье, 21 марта, в Пензенской области по подозрению в совершении должностного преступления был задержан губернатор Иван Белозерцев.

Первая информация об обысках в региональном правительстве и домах членов семьи Белозерцева появилась в местных телеграм-каналах. Позднее представители СКР подтвердили: Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток на сумму более 31 млн руб.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор через посредников получал деньги и ценное имущество от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

По информации Lenta.ru, посредниками при передаче взяток были водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Г. Марков и замдиректора представительства Федор Федотов.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По неподтвержденным данным, задержаны также оба сына губернатора и супруга Бориса Шпигеля.

Были опубликованы фото и видео, сделанные во время обысков в доме губернатора на улице Лазо и в региональном правительстве. На кадрах - пачки купюр, дорогостоящие часы и подарочные наборы посуды. ТАСС сообщило, что всего во время обысков было найдено порядка 500 млн рублей.

По данным ТАСС, Белозерцева доставили в Москву. По сведениям источника в правоохранительных органах, он будет находиться в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Правительство Пензенской области в настоящее время работает в штатном режиме. Претендентом на пост врио губернатора назвали сенатора Олега Мельниченко. Политолог Евгений Минченко связал ситуацию вокруг Белозерцева с переделом фармацевтического рынка.