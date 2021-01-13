Суд отложил рассмотрение апелляции в отношении Александра Пашкова

13.01.2021 | 10:03

В среду, 13 января, Пензенский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы в отношении Александра Пашкова, в прежние годы занимавшего должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.

Дело Александра Пашкова и его подельника, учредителя ООО ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, расследовало следственное управление СК РФ по Пензенской области.

Установлено, что Богунов и Пашков с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014-го, находясь в Москве, вступили в преступный сговор о хищении части средств ГК «Ростех», предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе.

Александр Пашков, являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, лично участвовал в совещаниях по вопросам проектирования и строительства перинатального центра.

Он должен был познакомиться с руководителем организации-генподрядчика, убедить его в надежности компании «Сигма» и заручиться его согласием на проведение этой фирмой подготовительных строительных работ до заключения контракта.

Также его задачей было организовать рекомендательное письмо «Сигме» от регионального минстроя в адрес Ростеха, а в случае победы «Сигмы» в конкурсе способствовать ускоренному получению денег по договору.

У Сергея Богунова была своя роль. Ему требовалось получить доверенность на представление интересов и распоряжение имуществом «Сигмы», обеспечить участие компании в конкурсе на право заключения контракта, в случае победы - обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить.

Предварительно Пашкову и Бегунову вменялось хищение более 96 миллионов рублей. Суд установил более точную сумму - 85 млн 866 тыс. 532 руб. 01 коп.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако доказательства сочтены достаточными. 25 августа Ленинский районный суд Пензы вынес приговор, при этом Пашкову был учтен рецидив преступлений.

В итоге Богунова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пашкову путем частичного присоединения неотбытого наказания суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Со стороны обоих осужденных были поданы апелляционные жалобы

«Александр Пашков заключил соглашение еще с одним адвокатом - женщиной из Саратова. Она не участвовала в следствии и в суде первой инстанции и попросила суд отложить рассмотрение жалоб, чтобы ознакомиться с материалом уголовного дела в целях полноценной защиты осужденного. Поэтому рассмотрение апелляционных жалоб в отношении Александра Пашкова отложено на 20 января», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.