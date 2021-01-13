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Криминал

Суд отложил рассмотрение апелляции в отношении Александра Пашкова

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В среду, 13 января, Пензенский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы в отношении Александра Пашкова, в прежние годы занимавшего должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.

Дело Александра Пашкова и его подельника, учредителя ООО ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, расследовало следственное управление СК РФ по Пензенской области.

Установлено, что Богунов и Пашков с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014-го, находясь в Москве, вступили в преступный сговор о хищении части средств ГК «Ростех», предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе.

Александр Пашков, являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, лично участвовал в совещаниях по вопросам проектирования и строительства перинатального центра.

Он должен был познакомиться с руководителем организации-генподрядчика, убедить его в надежности компании «Сигма» и заручиться его согласием на проведение этой фирмой подготовительных строительных работ до заключения контракта.

Также его задачей было организовать рекомендательное письмо «Сигме» от регионального минстроя в адрес Ростеха, а в случае победы «Сигмы» в конкурсе способствовать ускоренному получению денег по договору.

У Сергея Богунова была своя роль. Ему требовалось получить доверенность на представление интересов и распоряжение имуществом «Сигмы», обеспечить участие компании в конкурсе на право заключения контракта, в случае победы - обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить.

Предварительно Пашкову и Бегунову вменялось хищение более 96 миллионов рублей. Суд установил более точную сумму - 85 млн 866 тыс. 532 руб. 01 коп.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако доказательства сочтены достаточными. 25 августа Ленинский районный суд Пензы вынес приговор, при этом Пашкову был учтен рецидив преступлений.

В итоге Богунова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пашкову путем частичного присоединения неотбытого наказания суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Со стороны обоих осужденных были поданы апелляционные жалобы

«Александр Пашков заключил соглашение еще с одним адвокатом - женщиной из Саратова. Она не участвовала в следствии и в суде первой инстанции и попросила суд отложить рассмотрение жалоб, чтобы ознакомиться с материалом уголовного дела в целях полноценной защиты осужденного. Поэтому рассмотрение апелляционных жалоб в отношении Александра Пашкова отложено на 20 января», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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гребень||

вечная аппеляция что ли, нет что бы осудили посадили вышел

Гость||

А у Савина там что ?

Гость||

А когда в Рузаевке продолжат суд над ещё одним зампредом правительства области Пашковым? Ждут истечения срока давности? Кто финансирует задержку?

Гость||

6 годиков маловато апелляции надо ужесточить приговор за его мягкости так лет 9 что бы было И все будет по по закону он не отсидел за первое много и опять за старое.

Гость||

да дайте ему пожизненный и пусть все успокоются

Гость||

Гость писал(a):

да дайте ему пожизненный и пусть все успокоются
да, пожизненный наглецу, сколько народу кинул этот хмырь

гребень||

все кроется в понятии инвестиция, это какое прикрытие для таких делишек

Гость||

Напомните чем кончилось дело лысого насильника-министра?

Гость||

Гость писал(a):

да, пожизненный наглецу, сколько народу кинул этот хмырь
Уверен ? Тот кто в реальности всех кинул и его кинул давно лежит на Новозападном , он его уже судимого специально под проект перинатального центра туда вытащил , а он дурак повелся и теперь как зиц-председатель Фукс будет сидеть по полной , а основная часть денег ещё тогда ушла под ....... , она и сейчас приносит кое кому доход. Пашкову нечего делать намеки и говорить полу-фразами , а пока ещё хоть какой то интерес есть , у всех есть враги , собирать большую пресс - конференцию и сдавать всю бочкарёвскую группировку.

Гость||

Гость писал(a):

Напомните чем кончилось дело лысого насильника-министра?
Пшиком по сути , вот только уволили его задним числом, что бы он ещё одну статью не поднял ,да и на место гл. врача Сосновоборской больницы как издевательство над народом назначили его племянника Стрючкова. Коррупция и кумовство цветет в нашем болоте пышным цветом.

Гость||

Новогодние игрушки.

Петарды и хлопушки.

Громче всех звучит пустота.......

Гость||

являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных. А сейчас кто сея должностенку имеет если место вокантное тоясудоводьствием. За 86 лямок 6 годиков рецедивом а у меня егонет тогда 5 я на одной ножке просто а нет там еще кто светит.

Гость||

Да за 86 лямок зитпредседателем а почему бы и нет за 6 годиков такую сумму не заработаешь

Гость||

Гость писал(a):

Да за 86 лямок зитпредседателем а почему бы и нет за 6 годиков такую сумму не заработаешь
Да нет у него этих денег , поэтому и сидит , его .... кинул по полной. Кстати у него его аналог по действиям ,но не по результату ,это Агамагомедов и тоже судимый , и тоже его ставят на серьезные объекты , и тоже там распилы со скандалами , правда все заканчивается ни чем.

Имя: Гость
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