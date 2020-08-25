Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда

25.08.2020 | 12:31

Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.

Дело расследовало следственное управление СК РФ по Пензенской области.

Установлено, что Богунов и Пашков с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014-го, будучи в Москве, вступили в преступный сговор. Он был направлен на хищение части средств, принадлежащих ГК «Ростех» и предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе.

Александр Пашков, являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, имел его личное поручение на участие в совещаниях по вопросам проектирования и строительства перинатального центра.

Он должен был познакомиться с руководителем организации-генподрядчика, убедить его в надежности компании «Сигма» и получить от него согласие на проведение этой фирмой подготовительных строительных работ до заключения контракта.

Также его задачей было организовать выдачу «Сигме» рекомендательного письма регионального минстроя в адрес Ростеха, а в случае победы «Сигмы» в конкурсе способствовать ускоренному получению денег по договору.

У Сергея Богунова была своя роль. Ему требовалось получить доверенность на представление интересов и распоряжение имуществом «Сигмы», обеспечить участие компании в конкурсе на право заключения контракта, в случае победы - обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить.

Предварительно Пашкову и Бегунову вменялось хищение более 96 миллионов рублей. Суд установил более точную сумму - 85 млн 866 тыс. 532 руб. 01 коп.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако доказательства сочтены достаточными для вынесения обвинительного приговора. При этом были приняты во внимание смягчающие обстоятельства.

В частности, оба способствовали раскрытию преступления, имеют положительные характеристики и родственников преклонного возраста. У Сергея Богунова также имеются четверо малолетних детей, а Александр Пашков частично возместил ущерб.

При вынесении приговора Пашкову был учтен рецидив преступлений.

В итоге Богунов приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пашкову путем частичного присоединения неотбытого наказания суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденные взяты под стражу в зале суда. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.