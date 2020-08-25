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Криминал

Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда

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Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.

Дело расследовало следственное управление СК РФ по Пензенской области.

Установлено, что Богунов и Пашков с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014-го, будучи в Москве, вступили в преступный сговор. Он был направлен на хищение части средств, принадлежащих ГК «Ростех» и предназначенных для строительства перинатального центра в Пензе.

Александр Пашков, являясь советником губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах, имел его личное поручение на участие в совещаниях по вопросам проектирования и строительства перинатального центра.

Он должен был познакомиться с руководителем организации-генподрядчика, убедить его в надежности компании «Сигма» и получить от него согласие на проведение этой фирмой подготовительных строительных работ до заключения контракта.

Также его задачей было организовать выдачу «Сигме» рекомендательного письма регионального минстроя в адрес Ростеха, а в случае победы «Сигмы» в конкурсе способствовать ускоренному получению денег по договору.

У Сергея Богунова была своя роль. Ему требовалось получить доверенность на представление интересов и распоряжение имуществом «Сигмы», обеспечить участие компании в конкурсе на право заключения контракта, в случае победы - обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денег на расчетные счета «Сигмы» перевести их по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных с ним юридических лиц и в последующем обналичить.

Предварительно Пашкову и Бегунову вменялось хищение более 96 миллионов рублей. Суд установил более точную сумму - 85 млн 866 тыс. 532 руб. 01 коп.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали, однако доказательства сочтены достаточными для вынесения обвинительного приговора. При этом были приняты во внимание смягчающие обстоятельства.

В частности, оба способствовали раскрытию преступления, имеют положительные характеристики и родственников преклонного возраста. У Сергея Богунова также имеются четверо малолетних детей, а Александр Пашков частично возместил ущерб.

При вынесении приговора Пашкову был учтен рецидив преступлений.

В итоге Богунов приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пашкову путем частичного присоединения неотбытого наказания суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденные взяты под стражу в зале суда. Вопрос о возмещении ущерба, причиненного ГК «Ростех», передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Отличная новость ток чет маловато надо было бы лет по 15

Гость||

Давно пора.

Гость||

За хищение 96 млн всего 5 лет?????? Где сталин?.....

Гость||

баландёры...

Гость||

это все таки цирк......

Гость||

Путем частичного присоединения не отбытого это сколько же в годигах? 1 годок?

Гость||

Зиц председатель Фунт будет сидеть ,теперь ему осталось только одно сдавать команду Доли ,как раз перед выборами самое то .Давно известно что не он организатор этих хищений,он только исполнитель и ширма.

Гость||

И 1 копейка!А её как возмещать?

Гость||

А сколько гособвинитель в прокурорскм обличии запрашивал наказания в годиках?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предварительно Пашкову и Бегунову вменялось хищение более 96 миллионов рублей.
Тогда курс доллара был 30 руб. ,т.е. это 3 200 000 $,на нынешние это 240 миллионов рублей!

Гость||

Пашков освободиться, еще раз на должность в администрацию его возьмите))) бог троицу любит)))))))))))))))

Гость||

Статья 159 ч.4 до 10 лет. Пашков по Удо ушел по первой ходке для чего его на Удо что бы он вновь хищение занялся? Он на путь исправления не встал и вновь совершил преступление группой лиц по предварительному сговору тут минимум 7 и + неотбытое.

Гость||

Украл- выпил - в тюрьму.

Гость||

Зиц-председатель Шпунт!

Уж сколько Васи-Доли нет, а он всё сидит.

Гость||

Я то же хочу стать советником губера на общественных началах как им стать? А кто сейчас сея должностенку занимает?

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Имя: Гость
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