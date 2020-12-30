В Кузнецке вынесли приговор виновнику смерти подростка

30.12.2020 | 11:20

В Кузнецке вынесли приговор 28-летнему горожанину. Его признали виновным в смерти 17-летнего подростка.

Трагедия произошла 26 августа. При погрузке железобетонных изделий в КамАЗ одно из них упало на юношу. Тот получил тяжелые травмы, от которых в тот же день скончался в больнице Пензы.

В отношении собственника автокрана возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В тот день горожанин сам управлял краном и поставил на погрузочно-разгрузочные работы в качестве стропальщика подростка, не имевшего специальной квалификации и средств защиты.

«Кроме того, мужчина использовал не отвечающую требованиям безопасности и не прошедшую надлежащего осмотра и испытания металлическую цепь в виде стропы, которая разорвалась. В результате чего произошло падение бетонного ригеля на потерпевшего», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Во время расследования и судебного разбирательства кузнечанин признал свою вину.

Служители Фемиды приговорили его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Пока приговор в законную силу не вступил.