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Происшествия

В Кузнецке на разгрузочных работах погиб подросток

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В среду, 26 августа, в Кузнецке при проведении разгрузочных работ погиб 17-летний подросток.

Для выяснения обстоятельств произошедшего, координации и контроля работы правоохранительных органов на место трагедии выезжал и. о. прокурора Кузнецка Алексей Зубарев.

Организована проверка обстоятельств трагедии, по итогам которой будет дана оценка законности допуска молодого человека к погрузочно-разгрузочным работам, соблюдению правил техники безопасности при их проведении, исполнению родителями и органами системы профилактики своих обязанностей.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очень информативное сообщение.

Гость||

Для кого новость? Где факты?

Гость||

Гость писал(a):

Где факты?
Тебе для че?

Гость||

За то все в голос орали,что дети в 17 лет уже не дети,доплаты им не полагаются они работать могут.

Гость||

Во во...и вынуждены работать идти...

Гость||

Гость писал(a):

Во во...и вынуждены работать идти...
Ну в СССР позднем, с 14 лет можно было работать. И мой дядя, работал, кстати. в 1984 году и по 87.

Гость||

Гость писал(a):

Ну в СССР позднем, с 14 лет можно было работать.
Так и сейчас трудовой кодекс разрешает с 14 лет работать.

Гость||

Если бы его отец получал по три миллиона, как наш мер, то не пришлось бы ребёнку грузить и разгружать, чтобы заработать хоть какую то копейку и так существует 95% населения нашего города. Чиновники со своими прихвостнями и их семейки жируют, а люди вынуждены выживать.

Гость||

Кошмар.. 17 лет... Вся жизнь впереди... Родителям сил пережить трагедию...

Гость||

Гость писал(a):

Если бы его отец получал по три миллиона, как наш мер, то не пришлось бы ребёнку грузить и разгружать, чтобы заработать хоть какую то копейку и так существует
Вы дурачок? Мой дядя работал не за копейки, а чтобы приобщиться к труду и профессии. Копеек и так хватало.

Гость||

Гость писал(a):

то не пришлось бы ребёнку грузить и разгружать
Причем тут сколько получают родители, ребенка нужно лет с 15 уже начинать приучать зарабатывать, например в летние каникулы.

Гость||

Обязательно приучать к метле, мешку,кайлу и тачке, а 18 прийдет к гранате и автомату. А чё? бабы новых нарожают

Гость||

Гость писал(a):

ребенка нужно лет с 15 уже начинать приучать зарабатывать, например в летние каникулы.
+++ Так же считаю. Кругом только и слышу стоны: дайте детям побыть детьми...А потом эти 18-летние дети, вместо того, чтобы выпархивать из гнезда с какими-то намерениями, способностями и навыками, сразу бухать и размножаться начинают, причём исключительно за родительский счёт и почему-то путают это с самостоятельной взрослой жизнью. Я так не согласен и дочь готовлю к тому, что с 14 лет будет хоть флайера на улице раздавать, но вкус трудовой копейки я ей дам почувствовать ещё задолго до окончания школы.

Гость||

В лихие 90-е школьников во время летних каникулы от биржи можно было устроить на работу. Четыре часа в день. Интересно, в наше стабильное время есть что-то подобное?

Гость||

Гость писал(a):

В лихие 90-е школьников во время летних каникулы от биржи можно было устроить на работу. Четыре часа в день. Интересно, в наше стабильное время есть что-то подобное?
Какая биржа? В 90-е в каникулы дети на заправках стекла а/м протирали, или еще что-то делали.

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