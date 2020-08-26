В Кузнецке на разгрузочных работах погиб подросток

В среду, 26 августа, в Кузнецке при проведении разгрузочных работ погиб 17-летний подросток.
Для выяснения обстоятельств произошедшего, координации и контроля работы правоохранительных органов на место трагедии выезжал и. о. прокурора Кузнецка Алексей Зубарев.
Организована проверка обстоятельств трагедии, по итогам которой будет дана оценка законности допуска молодого человека к погрузочно-разгрузочным работам, соблюдению правил техники безопасности при их проведении, исполнению родителями и органами системы профилактики своих обязанностей.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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Очень информативное сообщение.