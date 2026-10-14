Пензенец получил четвертый срок за сбыт наркотиков

38-летнего жителя Пензы осудили за сбыт наркотиков. Он уже трижды отбывал срок за аналогичные преступления, и вынесенный приговор стал четвертым.

7 мая этого года горожанин приобрел 0,043 г марихуаны и упаковал в сверток из слюды. Потом мужчина по предварительной договоренности продал «товар» своему знакомому за 1 700 рублей.

Через несколько дней наркоторговца задержали полицейские.

Пензенец признал вину лишь частично, отметили в областной прокуратуре. Он заявил, что сбытом запрещенных веществ не занимался, а только помог знакомому.

Железнодорожный районный суд с учетом опасного рецидива назначил 5 лет лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией мобильного телефона (орудия преступления) и 1 700 рублей, полученных от незаконной деятельности.

Пензенец счел решение слишком строгим и обжаловал его в апелляционном порядке.

Коллегия по уголовным делами оставила приговор без изменения, а жалобу защитника - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.