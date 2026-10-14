В Пензе 28-летний хулиган набросился на патрульного

28-летнего пензенца будут судить за насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент случился в июне этого года на улице Красной.

Патрульные заметили нетрезвого хулигана на спортплощадке у одного из домов. Призывы к порядку не подействовали, и его решили отвести в отдел полиции для составления протокола.

В ответ на это пензенец попытался скрыться, а когда замысел не удался, перешел к рукоприкладству. У инспектора патрульно-постовой службы остались кровоподтеки и ссадины.

«Противоправные действия пензенца были пресечены сотрудниками полиции», - уточнили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.