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Криминал

В Кузнецке рассмотрят дело о гибели подростка на разгрузочных работах

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В Кузнецке завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели подростка. Инцидент произошел в августе при проведении разгрузочных работ.

«В ходе предварительного расследования установлено, что собственник автокрана незаконно допустил к погрузочно-разгрузочным работам 17-летнего кузнечанина без предварительного обучения, не обеспечив его средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На грузовой автомобиль КамАЗ грузили железобетонные изделия. Одно из них упало и придавило подростка. Он получил множественную сочетанную травму (по словам очевидца, потерял руку и ногу). Его госпитализировали, но спустя несколько часов он умер от тяжелого травматического шока.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В совершении преступления обвиняют 28-летнего жителя города, который ранее не был судим.

«Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового», - уточнила Светлана Артамонова.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд.

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Гость||

Лет 15 нужно давать за нарушения ТБ, повлекшее смерть человека.

Гость||

Допустил к погрузочно-разгрузочным работам 17-летнего кузнечанина без предварительного обучения, не обеспечив его средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой»

Как такое возможно. Зато куча контролирующих органов, получающих зарплату.

Имя: Гость
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