Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|13:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

25-летний пензяк признался в обмане трех жителей Чувашии

Печать

Полиция задержала 25-летнего жителя Пензы по подозрению в мошенничестве. Молодой человек в телефонных разговорах мог разговаривать как мужским, так и женским голосом. На удочку попались три жителя Республики Чувашии.

Один из них дал объявление о продаже коровы. Пензенец позвонил ему, пообещал перевести на карту предоплату и попросил дойти до банкомата. Далее события развивались по известной схеме: злоумышленник запутал мужчину, заставил выполнить ряд операций и похитил со счета 15 тысяч рублей.

52-летней женщине пензяк пообещал помощь в трудоустройстве в социальную службу, а в разговоре с 51-летней собеседницей представился потенциальным арендатором квартиры. В общей сложности его счет пополнился на сумму около 80 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике установили местонахождение злоумышленника, направились в служебную командировку в Пензу и задержали его.

«Фигурант признался в содеянном и возместил в полном объеме ущерб потерпевшим. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов Российской Федерации», - сообщается на сайте mvdmedia.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео mvdmedia.ru
0
0
0
0
 
Гость||

В петушатник его , будет там женским голосом кукарекать !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте