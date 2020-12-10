25-летний пензяк признался в обмане трех жителей Чувашии

10.12.2020 | 12:51

Полиция задержала 25-летнего жителя Пензы по подозрению в мошенничестве. Молодой человек в телефонных разговорах мог разговаривать как мужским, так и женским голосом. На удочку попались три жителя Республики Чувашии.

Один из них дал объявление о продаже коровы. Пензенец позвонил ему, пообещал перевести на карту предоплату и попросил дойти до банкомата. Далее события развивались по известной схеме: злоумышленник запутал мужчину, заставил выполнить ряд операций и похитил со счета 15 тысяч рублей.

52-летней женщине пензяк пообещал помощь в трудоустройстве в социальную службу, а в разговоре с 51-летней собеседницей представился потенциальным арендатором квартиры. В общей сложности его счет пополнился на сумму около 80 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике установили местонахождение злоумышленника, направились в служебную командировку в Пензу и задержали его.

«Фигурант признался в содеянном и возместил в полном объеме ущерб потерпевшим. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов Российской Федерации», - сообщается на сайте mvdmedia.ru.