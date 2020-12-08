В Пензе молодого человека обвиняют в серии краж

08.12.2020 | 20:18

Совсем не тяга к здоровому образу жизни приводила молодого человека в магазины, где продают товары для занятий спортом. Житель Пензы 1999 года рождения совершал в торговых точках кражи.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, запечатлен момент выбора злоумышленником куртки стоимостью 13 тысяч рублей, за которую он потом не заплатил.

Аналогичные преступления были совершены им в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы. Вора задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1.

«С его слов, похищенные вещи он продал неизвестным лицам, а денежные средства потратил на приобретение лекарств для своего родственника», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Анна Рябова.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.