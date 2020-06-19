19-летнего жителя Кузнецка будут судить за уклонение от призыва

19.06.2020 | 08:26

В Пензенской области возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований (ч. 1 ст. 328 УК РФ). В совершении преступления подозревается 19-летний житель Кузнецка.

«По данным следствия, в марте 2020 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 12 апреля в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинского освидетельствования. Не имея уважительных причин, в военкомат он не явился», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

14 июня история повторилась. По факту уклонения от призыва возбудили дело. В разговоре со следователем молодой человек признался, что не приехал в военкомат, поскольку не хотел проходить срочную службу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

В Кузнецке и Кузнецком районе регулярно заводят дела в отношении уклонистов. Большинство из них мотивирует неявку в военкомат нежеланием служить в армии. Так, 22-летнего местного жителя за это приговорили к штрафу в размере 10 тыс. руб.