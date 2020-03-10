Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  82.04  |  $  72.11

Криминал | Кузнечанин предстанет перед судом за нежелание служить в армии

10.03.2020|17:44
Печать

Молодого жителя Кузнецка ждет скамья подсудимых из-за уклонения от службы в армии без законных на то оснований.

По данным следствия, в марте 2018 года молодой человек получил повестку о явке 22-го числа в военный комиссариат в Кузнецке для прохождения медицинской и призывной комиссий. Однако в военкомат он не пошел.

В конце декабря призывник вновь получил повестку. На этот раз датой встречи было назначено 2 апреля 2019 года. Но и тогда в военкомате кузнечанина не дождались.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело. Он пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, поэтому и не являлся в назначенные даты по повестке.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Другой кузнецкий призывник, не пришедший в военкомат в указанный день, тоже мотивировал свое уклонение от призыва тем, что не хотел служить.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте