10.03.2020 | 17:44

Молодого жителя Кузнецка ждет скамья подсудимых из-за уклонения от службы в армии без законных на то оснований.

По данным следствия, в марте 2018 года молодой человек получил повестку о явке 22-го числа в военный комиссариат в Кузнецке для прохождения медицинской и призывной комиссий. Однако в военкомат он не пошел.

В конце декабря призывник вновь получил повестку. На этот раз датой встречи было назначено 2 апреля 2019 года. Но и тогда в военкомате кузнечанина не дождались.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело. Он пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, поэтому и не являлся в назначенные даты по повестке.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Другой кузнецкий призывник, не пришедший в военкомат в указанный день, тоже мотивировал свое уклонение от призыва тем, что не хотел служить.

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