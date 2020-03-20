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Криминал | В Пензенской области уклониста оштрафовали на 10 тыс. руб.

20.03.2020|08:46
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22-летнему жителю Кузнецкого района вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от прохождения военной службы.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Молодой человек должен был прибыть в военкомат 25 сентября 2018-го, но не сделал этого без уважительных причин.

В сентябре 2019 года ему доставили очередную повестку. На этот раз явку назначили на 1 октября. Но он вновь проигнорировал требование.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Во время расследования молодой человек заявил, что не желает проходить военную службу ввиду семейных обстоятельств.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|20.03.2020 08:53|

Шайгу в свое время тоже бегал, да вот в люди выбился!

Гость|20.03.2020 08:55|

Так понудят служить или только штрафом отделается ?!

Гость|20.03.2020 08:56|

Ну вот и всё, что такое 10.000 рублей на сегодняшний день сущий пустяк,зато никто тебя унижать,бить,оскорблять,целиться в тебя( как шамсудинов),насиловать,посылать в кишлак за спичками( кадр из фильма) и многое другое. Уважуха тебе парнишка,честно сказал,что служить не хочет и не будет.

Гость|20.03.2020 08:57|

penzainform.ru писал(a):

Молодой человек должен был приехать в военкомат 25 сентября 2018-го, но не сделал этого без уважительных причин.

Зря судите может это наш будущий министр обороны.

Гость|20.03.2020 08:58|

Почитайте про Шойгу в интернете,вопросы возникнут тоннами, ответ придет сам собой.

Гость|20.03.2020 09:01|

Гость писал(a):

бить,оскорблять,целиться в тебя( как шамсудинов),
Скорее всего это ты такой который боится если кого оскорбишь или бить будешь получишь пулю в лоб. Не оскорбляй, не грози и не будешь бояться.

Гость|20.03.2020 09:02|

Я лучше на зону зато выйду крутым

Гость|20.03.2020 09:09|

10 тысяч - нормально , это меньше , чем требуют патриоты из военкомата.

Имя: Гость
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