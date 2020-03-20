20.03.2020 | 08:46

22-летнему жителю Кузнецкого района вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от прохождения военной службы.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Молодой человек должен был прибыть в военкомат 25 сентября 2018-го, но не сделал этого без уважительных причин.

В сентябре 2019 года ему доставили очередную повестку. На этот раз явку назначили на 1 октября. Но он вновь проигнорировал требование.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Во время расследования молодой человек заявил, что не желает проходить военную службу ввиду семейных обстоятельств.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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