В Колышлее 21-летнего водителя осудили за наезд на пешехода

05.06.2020 | 12:05

В Колышлейском районе местного жителя осудили за причинение тяжкого вреда здоровью пешехода.

ДТП случилось 18 мая 2019 года в 21:15 возле дома № 6 на Новой улице в селе Березовка. 21-летний водитель ВАЗ-2108, будучи пьяным, потерял управление, выехал на встречную полосу и сбил 45-летнюю женщину, шедшую в попутном направлении.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.

«Женщина в реанимации в Пензе, врачи борются за ее жизнь. Молодежь, что вы делаете? После 20:00 на улицу уже страшно выходить: как бы не попасть под колеса этих обезумевших от спиртного молодых людей, у которых нет ничего святого», - написал тогда очевидец последствий произошедшего в соцсети, уточнив, что ДТП произошло около дома пострадавшей.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также ему запрещено управлять транспортом в течение 2 лет и 10 месяцев.

В пользу потерпевшей с него взыскали 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, в пользу фонда обязательного медицинского страхования - 187 600 рублей, потраченных на лечение, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.