Две пензячки сложили украденный в магазине товар в детские коляски

Пензячки 32 и 37 лет нашли нестандартное применение детским коляскам, использовав их как транспорт для вывоза краденого.

Тревожный сигнал из гипермаркета в Октябрьском районе росгвардейцы получили вечером в воскресенье, 28 июня.

Как им удалось выяснить на месте, женщины выбрали продукты, уходовую косметику и игрушки, сложили все в 2 коляски и прошли мимо кассы, ничего не оплатив.

Суммарная стоимость их добычи составила 8 830 рублей 82 копейки.

Факт кражи подтвердился после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Задержанных передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.