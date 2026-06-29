Две пензячки сложили украденный в магазине товар в детские коляски

Криминал

Две пензячки сложили украденный в магазине товар в детские коляски
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Пензячки 32 и 37 лет нашли нестандартное применение детским коляскам, использовав их как транспорт для вывоза краденого.

Тревожный сигнал из гипермаркета в Октябрьском районе росгвардейцы получили вечером в воскресенье, 28 июня.

Как им удалось выяснить на месте, женщины выбрали продукты, уходовую косметику и игрушки, сложили все в 2 коляски и прошли мимо кассы, ничего не оплатив.

Суммарная стоимость их добычи составила 8 830 рублей 82 копейки.

Факт кражи подтвердился после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Задержанных передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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