Пензенца, сбросившего знакомого с лестницы, отправили в колонию

43-летнего пензенца осудили за гибель 49-летнего знакомого.

По данным следствия, 7 марта младший из мужчин со своей сожительницей пришел в гости к старшему в квартиру на проспекте Строителей. В процессе застолья они начали выяснять отношения, затем продолжили ругаться на лестничной площадке.

«Гость несколько раз ударил мужчину руками по голове и телу, затем нанес стоящему спиной к лестничному маршу потерпевшему удар ногой по телу, в результате чего тот упал с лестницы. Продолжая свои преступные действия, фигурант еще несколько раз ударил ногами по голове лежащего на полу оппонента», - сообщили в областном СУ СКР.

От травмы головы упавший горожанин скончался на месте.

Виновника задержали и на время следствия заключили под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть, суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.