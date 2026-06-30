Суд не смягчил наказание пензенцу, укравшему 18 роллов

Криминал

Суд не смягчил наказание пензенцу, укравшему 18 роллов
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Апелляция не смягчила приговор 27-летнему пензенцу, укравшему в сетевом магазине 18 роллов «Гранд Филадельфия», бутылку воды и бутылку игристого вина.

Преступление произошло ночью 4 февраля этого года. Молодой человек спрятал поживу под куртку и пронес мимо кассы, проигнорировав требования охранника оплатить товар.

Пакет с похищенным горожанин отдал на улице своему знакомому, потом вспомнил, что в торговом зале уронил палантин, и вернулся. На этот раз охраннику удалось схватить грабителя за руку, но тот достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо сотруднику магазина.

Магазину был причинен имущественный ущерб на сумму 1 098 рублей 95 копеек, охраннику магазина - физическая боль, сообщили в Ленинском районном суде.

Пензенца признали виновным в совершении грабежа и назначили 2 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Молодой человек и его защитник сочли решение суда слишком строгим и подали апелляции. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила их без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.

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