Дело виновника ДТП на улице Калинина в Пензе передали в суд

Криминал

Дело виновника ДТП на улице Калинина в Пензе передали в суд
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В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, случившегося в ноябре 2025 года на улице Калинина.

33-летний мужчина ехал на «Ниве» в темное время суток в сторону улицы Лобачевского, в то время как 40-летняя женщина с 6-летним ребенком пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Водитель не заметил пешеходов и наехал на них, те в итоге получили травмы.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала вред, нанесенный здоровью горожанки, как тяжкий, у ребенка определили среднюю степень тяжести.

Материалы дела направлены в суд для принятия решения.

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет и запрет на определенные виды деятельности до 3 лет», - добавили в пресс-службе областного УМВД.

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