В Пензе задержали жестокую мать из Мариуполя

В Пензе полицейские задержали 45-летнюю жительницу Мариуполя, объявленную в федеральный розыск. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

Гражданку, которую разыскивали за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) заметили на улице Долгова и доставили в отдел.

Полицейские выяснили, что женщина била маленького сына и не обеспечивала ему нормальные условия для развития, поскольку не жила вместе с ребенком.

Нерадивая мать уехала в Пензу, где сошлась с мужчиной.

Женщина признала свою вину и рассказала, что причиной жестокого обращения с ребенком стал алкоголь.

«О том, что она была объявлена в розыск, гражданка не знала», - сообщили в региональном УМВД РФ.