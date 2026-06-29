Колышлеец без разрешения добыл песок на 3 млн рублей

Криминал

Колышлеец без разрешения добыл песок на 3 млн рублей
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41-летний колышлеец стал фигурантом дела о краже полезных ископаемых в особо крупном размере.

Мужчина организовал добычу песка на земельном участке в Колышлейском районе, не имея необходимого разрешения от минлесхоза.

Колышлеец без разрешения добыл песок на 3 млн рублей

На работу он нанял бригаду, не предупредив людей о нелегальном промысле, и арендовал спецтехнику. Под его руководством полезное ископаемое вывозили из карьера в течение 2 месяцев.

Таким образом удалось добыть как минимум 9 000 кубометров песка. Размер причиненного ущерба составил около 3 000 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленник возместил ущерб в полном объеме, сообщили в областном УМВД.

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