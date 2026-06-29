Верховный суд не изменил приговор «положенцу» из пензенской колонии

Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный Пензенским областным судом «положенцу» из колонии строго режима в марте 2025 года.

С 2014-го 38-летний житель Грозного отбывал наказание в ИК-4 за разбой. Он знал, что занятие высшего положения в преступной иерархии наказуемо, но в 2021 году стал так называемым «положенцем».

В уголовной среде он пользовался безоговорочным авторитетом и через назначенных «смотрящих» контролировал контингент в колонии. Осужденные должны были вносить деньги в «общак», несогласных шантажировали.

В 2019-2021 годах трое отбывающих срок перевели более 86 000 рублей на банковские карты родственников негласного администратора, которые не подозревали о происхождении средств. Таким образом к имеющимся преступлениям добавилось еще и вымогательство.

«В результате по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Кроме того, грозненца обязали возместить ущерб 3 жертвам вымогательства.

Сочтя решение суда слишком строгим, мужчина и сторона защиты подали апелляции. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил их без удовлетворения, а Верховный суд отклонили кассационную жалобу, признав приговор законным.