Троих пензенцев поймали на незаконном вылове 70 рыб

Троим пензенцам грозит наказание за незаконный вылов рыбы. Мужчин за этим занятием в мае поймали сотрудники транспортной полиции.

66-летний житель областного центра рыбачил на плотине ТЭЦ на берегу Суры (считается местом нереста и миграционным путем к нему). Пензенец использовал так называемый подъемник, что было запрещено, и добыл 14 рыб разного вида на сумму свыше 68 000 рублей.

«Аналогичным способом на этом же участке еще один 66-летний пензенец незаконно осуществлял добычу водных ресурсов - 40 экземпляров рыб (плотва, судак, лещ). Сумма причиненного ущерба составила больше 52 000 рублей», - рассказали в Пензенском ЛО МВО России на транспорте.

52-летний мужчина с помощью подъемника выловил из Суры 16 разных рыб. Сумма причиненного ущерба превысила 89 000 рублей.

У всех нарушителей изъяли рыбу и орудия лова.

Сейчас предварительное расследование уголовных дел завершено. Материалы направили в суд Пензы для рассмотрения.