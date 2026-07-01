Троих пензенцев поймали на незаконном вылове 70 рыб

Криминал

Троих пензенцев поймали на незаконном вылове 70 рыб
Печать
Max

Троим пензенцам грозит наказание за незаконный вылов рыбы. Мужчин за этим занятием в мае поймали сотрудники транспортной полиции.

66-летний житель областного центра рыбачил на плотине ТЭЦ на берегу Суры (считается местом нереста и миграционным путем к нему). Пензенец использовал так называемый подъемник, что было запрещено, и добыл 14 рыб разного вида на сумму свыше 68 000 рублей.

«Аналогичным способом на этом же участке еще один 66-летний пензенец незаконно осуществлял добычу водных ресурсов - 40 экземпляров рыб (плотва, судак, лещ). Сумма причиненного ущерба составила больше 52 000 рублей», - рассказали в Пензенском ЛО МВО России на транспорте.

52-летний мужчина с помощью подъемника выловил из Суры 16 разных рыб. Сумма причиненного ущерба превысила 89 000 рублей.

У всех нарушителей изъяли рыбу и орудия лова.

Сейчас предварительное расследование уголовных дел завершено. Материалы направили в суд Пензы для рассмотрения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
рыбак водоем полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!