Сердобчанин купил поддельные права за 96 000 рублей и попался

В Сердобске осудили 28-летнего местного жителя, которого признали виновным в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения.

В июне прошлого года сотрудники ГАИ остановили мужчину в черте города для проверки документов. Подлинность прав вызвала сомнения, поэтому их изъяли.

Чутье не обмануло правоохранителей: как выяснилось, перед ними была фальшивка.

Сердобчанин признался, что купил «удостоверение» у незнакомца за 96 000 рублей. В отношении горожанина возбудили уголовное дело, он признал вину и раскаялся.

В итоге мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы, сообщили в Сердобском городском суде, уточнив, что при назначении наказания учитывалось наличие у него на иждивении двоих малолетних детей 2020 и 2022 года рождения.