В Колышлее мужчина неудачно отметил освобождение из колонии

04.06.2020 | 17:13

32-летнего жителя Колышлейского района осудили за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении.

Днем 24 января мужчина решил отметить у подруги в райцентре свое освобождение из колонии. Соседи пожаловались на хозяйку, и на место прибыли два участковых в форме.

«После ухода стражей порядка гость в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, вышел на улицу, к подъезду многоквартирного дома, где находились люди.

С целью пресечения административного правонарушения (появление в общественных местах в состоянии опьянения) он был задержан», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчину отвезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Полицейский решил привлечь его к административной ответственности, но мужчине это не понравилось и он стал оскорблять правоохранителя, нецензурно выражаясь и не реагируя на замечания.

Позже сельчанин раскаялся во всем. Суд назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.