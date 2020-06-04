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Криминал

В Колышлее мужчина неудачно отметил освобождение из колонии

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32-летнего жителя Колышлейского района осудили за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении.

Днем 24 января мужчина решил отметить у подруги в райцентре свое освобождение из колонии. Соседи пожаловались на хозяйку, и на место прибыли два участковых в форме.

«После ухода стражей порядка гость в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, вышел на улицу, к подъезду многоквартирного дома, где находились люди.

С целью пресечения административного правонарушения (появление в общественных местах в состоянии опьянения) он был задержан», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчину отвезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Полицейский решил привлечь его к административной ответственности, но мужчине это не понравилось и он стал оскорблять правоохранителя, нецензурно выражаясь и не реагируя на замечания.

Позже сельчанин раскаялся во всем. Суд назначил ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Истинный бродяга, наш человек. Выйдя из тюрьмы он не потерял человеческого достоинства, не стал лебезить перед какими то ментами. А выход из тюрьмы , это всегда положено отметить, это дело святое.

Имя: Гость
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