16-летнего пензенца обвинили в продаже карты знакомого

16-летнего жителя Пензы ждет суд за продажу банковской карты. В преступление подросток втянул и своего знакомого.

Как установило следствие, в начале августа 2026 года около одного из торговых центров с юношей заговорил незнакомец и предложил ему заработать, продав банковскую карту. Подросток не стал торопиться и соглашаться на предложение, однако обменялся с неизвестным контактами.

В тот же день юный пензенец обратился к своему знакомому и предложил ему за вознаграждение оформить на свое имя карту, а затем отдать ему. Тот поддержал идею и на следующий день вручил приятелю требуемое вместе с данными для доступа к счету. За это он получил 3 000 рублей.

Впоследствии подросток продал карту заказчику и тоже заработал на этом.

В отношении юного пензенца возбудили уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.