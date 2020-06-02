52-летняя жительница Верхнего Ломова лишилась денег и нижнего белья

02.06.2020 | 16:02

52-летняя жительница Верхнего Ломова сообщила в полицию о краже из своей квартиры. По словам женщины, утром она ушла на работу, а когда вернулась после смены, обнаружила выбитую дверь.

«Неизвестные лица проникли в дом по месту ее жительства, откуда похитили деньги в сумме 1 700 рублей, брюки и бриджи, часы, а также нижнее белье», - пояснили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской Области.

Полицейские приехали на место и опросили возможных свидетелей. По горячим следам им удалось найти предполагаемых злоумышленников и установить их причастность к преступлению.

Ими оказались двое односельчан женщины в возрасте 29 лет и 41 года. При этом ранее один уже был судим.

Мужчины признались в содеянном и объяснили свой поступок желанием выпить. Из-за того, что денег не было, они решили пробраться в первый попавшийся дом и что-нибудь украсть. Отсутствие хозяйки сделало ее жилище уязвимым. Постучав и поняв, что никого нет, приятели осуществили задуманное.

На следующее утро жители Верхнего Ломова планировали продать одежду и белье, а на вырученные деньги купить алкоголь. Но мечтам не суждено было сбыться, так как к ним нагрянула полиция и изъяла похищенное.

Проводится проверка.