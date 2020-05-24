Сознательная гражданка 2 часа стойко переводила деньги мошенникам

Думала, что спасает других от мошенников, и сама попалась на их удочку. 50-летняя жительница Бессоновского района лишилась всех своих сбережений.
Началось все с традиционного телефонного звонка якобы от сотрудницы банка, которая сообщила, что кто-то пытается взять на имя данной гражданки кредит.
«Женщина спросила у звонившей, что ей делать. Та пояснила, что сумма кредита уже готова к выдаче, поэтому нужно пройти в ближайшее отделение банка и снять деньги, а затем зачислить их на определенные счета. Незнакомка успокоила заявительницу тем, что после выполнения этих действий никаких долгов за ней не останется», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.
А чтобы исключить все сомнения, звонившая призвала даму на другом конце провода к гражданской ответственности.
«Она пояснила, что в совершении мошеннических действий подозревается ее коллега, банковский работник, и выполнение собеседницей всех инструкций поможет вычислить злоумышленника», - добавила Ольга Евдокимова.
Добропорядочная гражданка выполнила все требования собеседницы: сняла со своей карты около 600 000 рублей и отправилась с ними к указанному ей банкомату другого финансового учреждения.
«У женщины не возникло никаких сомнений в том, что незнакомка, которая ей звонила, сотрудница банка. Заявительница послушно направилась в торговый центр, где находился банкомат, и на протяжении почти двух часов перечисляла свои деньги на два банковских счета, так как лимит на подобные операции был ограничен», - пояснила Ольга Евдокимова.
Только когда все тот же голос в телефонной трубке сообщил, что разговор о возврате средств продолжится завтра, доверчивая гражданка поняла, что ее ввели в заблуждение, и обратилась в полицию.
«Обманщикам важно втянуть потенциальную жертву в разговор, чтобы успеть запугать ее. Не давайте мошенникам такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - в очередной раз повторила рекомендации гражданам представитель регионального УМВД РФ.
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