Пензенского мотоциклиста наказали за синяк на мизинце инспектора ДПС

17.05.2020 | 13:57

В Пачелмском районе мотоциклист травмировал палец инспектора ДПС. Суд приговорил агрессора к крупному штрафу.

Согласно материалам дела, в конце октября 2019 года сотрудник ОГИБДД заметил мужчину на мотоцикле, который нарушил несколько правил. Правоохранитель кинулся за ним в погоню.

Нарушитель, увидев преследователя, бросил двухколесный транспорт и попытался сбежать, но был остановлен инспектором. Желание скрыться от сотрудника правопорядка тут же нашло объяснение: от мотоциклиста разило спиртным.

Сотрудник ДПС попросил мужчину пройти с ним в служебный автомобиль для составления протокола, однако предложение не было принято.

«Злоумышленник схватил инспектора своей рукой за пятый палец левой кисти, после чего, применив физическую силу, совершил разгибание указанного пальца, причинив тем самым физическую боль, а также телесное повреждение в виде гематомы», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда Пензенской области.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что сельчанин впервые совершил преступление, положительно характеризуется по месту жительства, трудоустроен, считается дисциплинированным и ответственным работником.

Мужчину признали виновным. Ему предстоит уплатить в доход государства штраф в 15 000 рублей.