02.04.2020 | 09:39

Бухгалтер одного из учреждений культуры, работающих в Белинском районе, стала жертвой мошенничества.

По словам потерпевшей, на стационарный телефон организации позвонил неизвестный, представившийся сотрудником прокуратуры Пензенской области. Он сообщил, что в учреждение едут его коллеги и за успешное прохождение проверки необходимо заплатить.

Мужчина назвал счет банковской карты, и бухгалтер в соответствии с его указаниями перевела на нее 20 тыс. руб. Потом она поняла, что была обманута, и обратилась в правоохранительные органы.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Правоохранители рекомендовали пензенцам перепроверять любую информацию, поступающую от незнакомцев, и ни в коем случае не перечислять им деньги.

Ранее в подобной ситуации оказалась бухгалтер другой пензенской организации. Она поверила, что ее фирму ждет проверка соблюдения требований пожарной безопасности, и перевела злоумышленникам 6 270 рублей. Женщина полагала, что оплачивает букет для одной из проверяющих, у которой якобы был день рождения. Однако в итоге она просто лишилась денег.

В рассказ мошенника поверила и владелица одной из пензенских студий красоты. «Начальник отдела полиции» сообщил, что на нее поступила жалоба. По его просьбе она перевела 12 000 рублей якобы на покупку дорогого коньяка в подарочной упаковке.

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