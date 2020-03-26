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Общество | В Пензе бухгалтер лишилась денег в ожидании пожарной комиссии

26.03.2020|15:01
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Нескольких тысяч рублей лишилась бухгалтер пензенской организации, поверив, что к ней вот-вот нагрянет комиссия.

Женщине позвонил незнакомец и представился проверяющим в сфере пожарной безопасности. Он рассказал, что в фирму направляются четыре его сотрудницы, у одной из которых день рождения.

«Пожарный» рекомендовал уважить гостью и подарить ей букет. Он даже любезно продиктовал номер доставки цветов. Бухгалтер позвонила, заказала букет за 6 270 рублей и перевела деньги на банковскую карту, счет которой назвал ее собеседник.

Ни цветов, ни проверки пензячка на своем рабочем месте не дождалась. Поняв, что стала жертвой афериста, она обратилась в полицию.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда бизнесмены, руководители организаций или должностные лица становятся жертвами аферистов, представляющихся сотрудниками прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и других контролирующих или правоохранительных органов.

Так, 32-летняя владелица студии красоты поверила «начальнику отдела полиции», сообщившему, что на нее поступила жалоба. По просьбе лжеполицейского она перевела 12 000 рублей на три номера мобильной связи якобы на покупку дорогого коньяка в подарочной упаковке. Как оказалось, ей звонил не страж порядка, а мошенник.

Еще одна пензенская предпринимательница перечислила 160 тысяч рублей на оплату банкета для несуществующей комиссии. Другой злоумышленник позвонил директору школы, представился одним из руководителей областной прокуратуры и пригласил к себе с конфетами и коньяком, пообещав вернув деньги. Однако руководитель учебного учреждения проявила осторожность и не попалась на удочку обманщика.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.03.2020 15:20|

На воре и шапка....Одни прохиндеи вокруг.

Гость|26.03.2020 15:29|

penzainform.ru писал(a):

представился проверяющим в сфере пожарной безопасности.
Пензенскую вишню ждут? За зимнюю пока не сидят. И у нас сгорят дети.

Гость|26.03.2020 16:04|

Ну откуда берутся эти люди недолекого ума?

Гость|26.03.2020 16:06|

Гость писал(a):

недолекого
....дАль.

Имя: Гость
Комментарий:

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