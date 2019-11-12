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Криминал | В Пензе хозяйка студии красоты не смогла откупиться от «полиции» коньяком

12.11.2019|15:47
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В Пензе 32-летняя хозяйка студии красоты хотела подкупить полицейских дорогим коньяком и потеряла 12 000 рублей.

На сотовый женщине позвонил незнакомец и, представившись руководителем отдела полиции, рассказал, что на ее студию поступила жалоба и ей необходимо приехать на улицу Бакунина. Пензячка поспешила уладить проблему и села в такси.

На пути в полицию она вновь приняла звонок от правоохранителя. На этот раз для положительного исхода дела мужчина предложил купить коньяк в подарочной упаковке, а если возможности сделать подарок у горожанки нет, то можно перевести 12 000 рублей на счет трех абонентских номеров мобильной связи.

«Следуя указаниям, гражданка перечислила деньги по указанным реквизитам, после чего неизвестный перестал выходить на связь», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.11.2019 16:03|

Так это же посягательство на дачу взятки, ее саму привлечь нужно, но учесть чистосердечное.

Гость|12.11.2019 16:09|

Как такие могут ещё руководить?

Гость|12.11.2019 16:10|

Гость писал(a):

Так это же посягательство на дачу взятки, ее саму привлечь нужно, но учесть чистосердечное.
Если на это же каждый квартал делала? Это налог на мусор?

Гость|12.11.2019 16:12|

Гость писал(a):

Как такие могут ещё руководить?
Так же как миллионы дураков проголосовали за повышение пенсионного возраста?

Гость|12.11.2019 16:12|

а вот лошок нашелся на развод)))))))))))

Гость|12.11.2019 16:16|

Гость писал(a):

а вот лошок нашелся на развод)))))))))))
Лошок, это ты, а она на новом рэндровере катается, 12 тыр для нее мелочь на на расходы

Гость|12.11.2019 16:18|

Она же на такси поехала?

Гость|12.11.2019 16:19|

Если 12 тысяч для нее тьфу, тогда зачем заявляла, позорилась!! Лохушка

Гость|12.11.2019 16:56|

Гость писал(a):

Лошок, это ты, а она на новом рэндровере катается, 12 тыр для нее мелочь на на расходы
Фантазируй дальше. На "новом рэндровере" катается с эмблемой такси который?

Имя: Гость
Комментарий:

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