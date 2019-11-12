12.11.2019 | 15:47

В Пензе 32-летняя хозяйка студии красоты хотела подкупить полицейских дорогим коньяком и потеряла 12 000 рублей.

На сотовый женщине позвонил незнакомец и, представившись руководителем отдела полиции, рассказал, что на ее студию поступила жалоба и ей необходимо приехать на улицу Бакунина. Пензячка поспешила уладить проблему и села в такси.

На пути в полицию она вновь приняла звонок от правоохранителя. На этот раз для положительного исхода дела мужчина предложил купить коньяк в подарочной упаковке, а если возможности сделать подарок у горожанки нет, то можно перевести 12 000 рублей на счет трех абонентских номеров мобильной связи.

«Следуя указаниям, гражданка перечислила деньги по указанным реквизитам, после чего неизвестный перестал выходить на связь», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители принимают все меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.