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Общество

Пензенские и могилевские компании будут сотрудничать

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Губернатор Олег Мельниченко рассказал о проведении в Белоруссии еще одного экономического форума, на котором были представлены возможности Пензенской области. Он прошел в Могилеве (первый состоялся в Минске).

«Здесь хорошо знают Пензенскую область и ее потенциал, потому что мы давно дружим, обмениваемся товарами и развиваем кооперационные связи. Настало время для новых шагов к обеспечению производственной независимости», - сообщил он на своих страницах в соцсетях.

Олег Мельниченко ознакомил председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко с образцами продукции пензенских предприятий, представленными на выставке.

«Особый интерес проявлен к хлебопекарному оборудованию, медицинским изделиям и продуктам из индейки», - отметил губернатор.

Благодаря форуму ряд пензенских и белорусских компаний договорились о сотрудничестве и вышли на заключение соглашений.

В начале апреля в Белоруссии впервые проходят Дни Пензенской области. Они охватывают три города: Минск, Могилев и Брест.

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