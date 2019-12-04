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Криминал | В Сердобске обманули двоих мужчин, заказавших на дом интимные услуги

04.12.2019|17:49
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В Сердобске возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По данным проверки, в ноябре 2019 года двое местных жителей решили через Интернет заказать на дом интимные услуги. В качестве предоплаты один из них перевел со своей карты 4 000 рублей неустановленному лицу.

Однако мужчины никого не дождались и услугу не получили. Потерявший деньги сердобчанин написал заявление в полицию. Сейчас по делу проводится расследование.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В октябре освещалась другая история, когда обманутый мошенником пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку. Он рассказал правоохранителям, что однажды сам попался на уловку афериста, действовавшего от имени девушки легкого поведения, а затем взял схему на вооружение.

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Гость|04.12.2019 17:59|

А я уверен,что получили всё?Чек только не дали.

Гость|04.12.2019 18:02|

Шелкнули бы друг дружку, а деньги в кружку.

Гость|04.12.2019 18:11|

penzainform.ru писал(a):

Однако мужчины никого не дождались и услугу не получили. Потерявший деньги сердобчанин написал заявление в полицию
А как они докажут что услуга не получена? И при чем здесь полиция? По поводу неоказанных услуг нужно в роспотребнадзор обращаться.

Гость|04.12.2019 18:16|

УК предусмотрено не лишение, а ограничение свободы. Журналисты, будьте грамотными и компетентными. Одно слово, а какая разница. И второе, у нас что, проституция закончена?

Гость|04.12.2019 18:20|

Интимные услуги были оказаны. Просто кого-то поимели через интернет.

Гость|04.12.2019 18:22|

Аия вообще сомневаюсь что полицаи что то предаримут.Через пару месяцев они пришлют уведомление что отказать в заведении уголовного дела.Сто пудов так будет никого они искать не будут

Гость|04.12.2019 18:34|

утром деньги

вечером баба

Гость|04.12.2019 18:44|

Бомжовку лохам нужно было привезти,пусть отмывают,кормят и т.д.

Гость|04.12.2019 18:50|

В какой то стране есть статья ,как раз для клиентов .. поросята!

Гость|04.12.2019 18:54|

Молодец неизвестный ! Штрафанул вместо государства негодников.

Гость|04.12.2019 19:12|

ну, это хотя бы наши новости))))

Гость|04.12.2019 19:17|

Сердобские лошары ждали длинноногую пензючку? Вот порадовали.

РЖУНЕМОГУ.

Имя: Гость
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