04.12.2019 | 17:49

В Сердобске возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По данным проверки, в ноябре 2019 года двое местных жителей решили через Интернет заказать на дом интимные услуги. В качестве предоплаты один из них перевел со своей карты 4 000 рублей неустановленному лицу.

Однако мужчины никого не дождались и услугу не получили. Потерявший деньги сердобчанин написал заявление в полицию. Сейчас по делу проводится расследование.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В октябре освещалась другая история, когда обманутый мошенником пензенец стал выдавать себя в соцсетях за проститутку. Он рассказал правоохранителям, что однажды сам попался на уловку афериста, действовавшего от имени девушки легкого поведения, а затем взял схему на вооружение.