25.12.2019 | 16:46

Житель поселка Сахзавод Бековского района дорого поплатился за насилие по отношению к представителю власти, находившемуся при исполнении обязанностей.

В ночь на 7 октября в полицию поступил тревожный сигнал от матери мужчины. Опергруппа прибыла в поселок, чтобы задержать пьяного нарушителя общественного порядка.

Возле полицейской машины дебошир схватил участкового уполномоченного рукой за шею и ударил кулаком по затылку с такой силой, что на голове образовался кровоподтек.

За нападение на стража порядка агрессивный сельчанин попал на скамью подсудимых. Служители Фемиды решили, что его преступление должно караться штрафом. Однако они учли, что мужчина еще не отбыл часть наказания по предыдущему приговору за повторную пьяную езду.

В итоге виновному окончательно назначили 201 час обязательных работ, штраф в размере 8 000 рублей с лишением водительских прав на 2 года 3 месяца и 27 дней.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.