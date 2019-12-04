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Общество | Пензенцев предупредили об обмане со штрафами от Роспотребнадзора

04.12.2019|10:40
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Региональное управление Роспотребнадзора предупредило пензенцев и жителей области о новом виде мошенничества.

Злоумышленники, действуя от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области или же его заместителя, отправляют своим жертвам письмо, в котором содержится требование уплатить штраф. При этом реквизиты, которые указаны в постановлении о назначении административного наказания, не имеют никакого отношения к ведомству.

«В этой связи управление Роспотребнадзора убедительно рекомендует проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора», - обратились к пензенцам в ведомстве.

Жители региона, получившие такое письмо и сомневающиеся, действительно ли им назначен штраф, могут уточнить это, позвонив по телефонам 8(8412) 66-09-48, 66-06-35.

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