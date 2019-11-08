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Криминал | В Пензе торговец запчастями оплатил долги деньгами заказчика

08.11.2019|09:22
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34-летний житель Пензы, ранее судимый, вновь заслушал приговор. Он признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

С 2013 года мужчина занимался подбором и продажей запчастей для импортных автомобилей, размещая объявления в интернете. В мае 2019-го к нему обратился постоянный клиент, которому потребовался двигатель для автомобиля Toyota.

Покупатель перечислил на банковскую карту родственницы продавца 62 тысячи рублей. Однако заказа он не дождался: пензенец частью полученных денег погасил долги перед другими клиентами.

Три месяца он под разными предлогами просил заказчика подождать, утверждая, что двигатель вот-вот поступит, а затем просто перестал выходить на связь.

Обманутый покупатель обратился в полицию, и стражи порядка нашли злоумышленника. Он возместил ущерб во время следствия.

«Суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее другой пензяк был осужден за интернет-мошенничество с запчастями для автомобилей. Приговор ему вынес Новоорский районный суд Оренбургской области, так как потерпевшим оказался местный житель, заплативший 46 тысяч рублей за несуществующую коробку передач.

Источник — фото pixabay.com
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