26.10.2019 | 14:17

30-летний житель Новоорского района Оренбургской области перечислил 46 тысяч рублей за запчасть для своего автомобиля. Объявление о продаже коробки передач, размещенное, как оказалось, жителем Пензы, он нашел в Интернете. Оплатив покупку, автовладелец стал ждать посылку.

Однако пензенец постоянно находил новые отговорки: то запчасть оказалась другой марки, то товар потерялся в пути. Деньги же он не возвращал, обещая, что вот-вот оренбуржец получит необходимую деталь.

Таким образом он полгода морочил покупателю голову, пока терпение у того не лопнуло и он не обратился в полицию. Пять месяцев потребовалось стражам порядка, чтобы установить личность продавца и возбудить уголовное дело.

33-летнего интернет-мошенника задержали и доставили в Новоорск, где и состоялся судебный процесс.

Пензенец был признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба. Он вернул потерпевшему заплаченные за несуществующую коробку передач деньги и компенсировал моральные страдания.

Санкция статьи предусматривала до пяти лет лишения свободы. Тем не менее приговор оказался мягким - всего лишь штраф, сообщили в пресс-службе Новоорского районного суда.