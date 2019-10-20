20.10.2019 | 11:13

«Газель» на одной из магистралей Кузнецка двигалась так, что ею заинтересовались сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы: она создавала помехи другим автомобилистам. Транспортное средство остановили.

«Газелью» управлял 32-летний мужчина, житель города Кузнецка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сотрудники Росгвардии сообщили сотрудникам Госавтоинспекции», - рассказал начальник отделения дознания ОМВД России по г. Кузнецку Алексей Цветков.

Позже выяснилось, что водителя уже наказывали за езду в пьяном виде, а автомобиль был в угоне. В полицию пришел хозяин «Газели» и сообщил, что не нашел ее в том месте, где оставил.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления может быть причастен мужчина, которого накануне остановили сотрудники Росгвардии за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Алексей Цветков.

Злоумышленник вину свою признал. Он находится под подпиской о невыезде.