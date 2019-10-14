14.10.2019 | 08:36

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о разбое. Жертвой преступления стала жительница села Засечного.

Потерпевшая обратилась в полицию Пензенского района и рассказала, что к ней приходил 27-летний знакомый. Мужчина стал требовать у нее деньги, а получив отказ, схватил за шею и стал угрожать.

«Испугавшись за свою жизнь, хозяйка квартиры отдала гостю все имевшиеся средства (40 тысяч рублей). Молодой человек забрал всю сумму и покинул квартиру знакомой. Деньги он впоследствии потратил на личные нужды», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Предполагаемого злоумышленника задержали. Он дал признательные показания.

В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. По ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой») ему может грозить до восьми лет лишения свободы.