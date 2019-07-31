31.07.2019 | 13:01

В Пензенской области разыскивают 32-летнего жителя Нижнего Ломова Романа Николаевича Сафронова. Его обвиняют в убийстве 24-летней сожительницы.

Трагедия произошла в Нижнем Ломове в ночь с 27 на 28 июля в квартире обвиняемого. Мужчина поссорился с сожительницей и множество раз ударил ее ножом в спину, руки, ноги и один – в грудь. От этой раны женщина скончалась на месте.

После совершенного горожанин скрылся и до сих пор о нем нет сведений.

«Региональный следственный комитет обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации о местонахождении Сафронова сообщить об этом в следственное управление - тел. 8(8412)36-17-02, Нижнеломовский межрайонный следственный отдел по телефону - 8(84154)4-49-21 или в полицию по телефонам 8(84154)4-49-20 или 02. Анонимность гарантируется», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.