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Происшествия | В Пензенской области ищут обвиняемого в убийстве Романа Сафронова

31.07.2019|13:01
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В Пензенской области разыскивают 32-летнего жителя Нижнего Ломова Романа Николаевича Сафронова. Его обвиняют в убийстве 24-летней сожительницы.

Трагедия произошла в Нижнем Ломове в ночь с 27 на 28 июля в квартире обвиняемого. Мужчина поссорился с сожительницей и множество раз ударил ее ножом в спину, руки, ноги и один – в грудь. От этой раны женщина скончалась на месте.

После совершенного горожанин скрылся и до сих пор о нем нет сведений.

«Региональный следственный комитет обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации о местонахождении Сафронова сообщить об этом в следственное управление - тел. 8(8412)36-17-02, Нижнеломовский межрайонный следственный отдел по телефону - 8(84154)4-49-21 или в полицию по телефонам 8(84154)4-49-20 или 02. Анонимность гарантируется», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|31.07.2019 13:17|

Заголовок звучит так, как будто убили Романа Сафронова, а ищут его предполагаемого убийцу.

Гость|31.07.2019 13:30|

Какое вознаграждение ?

Гость|31.07.2019 13:35|

А чего ещё можно ждать от человека с такой чёлкой?

Гость|31.07.2019 13:37|

А чем челка не гожа?

Гость|31.07.2019 13:37|

А вот если он мне встретится, то можно ли успокоить его монтировкой, например, до прибытия сотрудников полиции и будет ли это превышением необходимой самообороны?

Гость|31.07.2019 13:38|

Гость писал(a):

А чем челка не гожа?
Тем, что её обладатель хладнокровный убийца в бегах?

Гость|31.07.2019 13:39|

ХУЛИГАН!

Гость|31.07.2019 13:54|

камеры везде, засветится без вариантов

Имя: Гость
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