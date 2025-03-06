Сетевое издание|18+|Четверг|6 мар 2025|13:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Город

«Соседи» от «Рисана» вошли в топ-10 лучших новостроек Пензы

Печать
Telegram

ЖК «Соседи» на улице Минской от строительной группы «Рисан» занял 10-е место в рейтинге жилых комплексов - новостроек Пензенской области по потребительским качествам, который представил в марте портал ЕРЗ.РФ.

В рейтинге учитываются все жилые комплексы региона, в которых продаются квартиры. Оценка производится по 165 параметрам, учитывающим локацию, территорию дома, материалы и технологии, применяемые в строительстве.

Дом комфорт-класса «Соседи» активно возводится в Ближнем Арбекове в районе торгового центра «Зима». Это единственный строящийся дом в локации, и новые пока не планируются, поэтому жители не будут сталкиваться с транспортными пробками и трудностями при устройстве детей в школы и детсады. Кстати, ближайшие находятся всего в 600 метрах от жилого комплекса.

На первом этаже дома предусмотрены собственные коммерческие помещения для магазинов, в которых удобно будет покупать свежие продукты.

В дом и во двор можно попасть только по персональному ключу доступа жителя. Он надежно защищен от копирования и блокируется при утере, что позволяет минимизировать количество посторонних на территории. Участок и здание внутри оснастят камерами видеонаблюдения.

Заходя в дом, жители попадают в сквозные холлы с безбарьерной средой: спустившись из квартиры на лифте, можно выйти сразу в закрытый внутренний двор или на улицу. Отделка холлов выполнена по индивидуальным дизайн-проектам, которые отражают дух жилого комплекса.

Светлые и теплые оттенки усиливают ощущение уюта. Керамогранит с фактурой терраццо, которая вновь обрела популярность, напоминает о детстве. Санузлы на первом этаже, колясочные и велосипедные в холлах и паркинге отвечают современным требованиям к комфорту.

«Бывают сложные участки, но наши решения меняют мнение о локации. Мы используем свой подход и создаем новую среду. Похожая ситуация была с кварталом «Зеландия». Как только сдались первые корпуса и люди увидели проект во всей красе, спрос на него сильно возрос. В «Соседях» мы тоже видим большой потенциал, поэтому рекомендуем присмотреться к нему уже сейчас, пока большой выбор планировок и привлекательные цены», - отметил руководитель отдела маркетинга «Рисана» Сергей Воронин.

Интересно, что в жилом комплексе нет студий, а односпальных квартир всего лишь около 20%. Это прием программирования среды, благодаря которому в доме сформируется постоянный, семейный состав жителей.

Ознакомиться с планировками в продаже и ценами можно на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте